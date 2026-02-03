Advertisement
Odisha: ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:17 PM IST

Odisha News
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବଜେଟକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଖାରବେଳ ଭବନଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।

ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ବାକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ, ସମବାୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଖର୍ଚ୍ଚର ହାର ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ।

'ସନ ରାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର' ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର
ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଆଇଟି, ଏମଏସଏମଇ (MSME) ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ 'ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର' ବା ସନ ରାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

  • ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୫ ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
  • ଦୁର୍ନୀତିଗସ୍ତ ଓ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
  • ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ 'ମିଶନ କର୍ମଯୋଗୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
  • ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ୱେବସାଇଟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।

ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ଆଧାର କରି "ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ" ବା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବଜେଟରେ ନୂଆ ଓ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସଚିବମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ (Field Visit) କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଦେଓରଂଜନ କୁମାର ସିଂ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

