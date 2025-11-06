Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2991125
Zee OdishaOdisha State

ଚିଲିକା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରେ; ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମ ପାଟି

ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ, ଚିଲିକାର ଭଙ୍ଗୁର ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉଭୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା l ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, କଳାକାର ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ l

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:05 PM IST

Trending Photos

ଚିଲିକା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରେ; ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମ ପାଟି

ଖୋର୍ଦ୍ଧା:(ସୁର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି)  ବାଲୁଗାଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତଥା ଚିଲିକା କୂଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଚିଲିକା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଚିଲିକା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଅଛି l ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ତର ହରିବାବୁ କାମଭାମ୍ ପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ପୂଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ନିଜ ଉଦବୋଧନରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଚିଲିକାର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମୁନ୍ଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା l ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭବକୁ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ବୋର୍ଣିଓ ଦ୍ଵୀପରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରି କଳିଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ l ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୁଁ କାଳଜୟୀ ଚିଲିକାର ପବିତ୍ର କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏହି ଝଲସୁଥିବା ହ୍ରଦଟି ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସମୃଦ୍ଧ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଅନନ୍ତ ଲୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଆସୁଛି। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦନା ମହୋତ୍ସବର ସମାପନୀ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଏକ ପୂଜା ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏକ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ସାହସ, କଳ୍ପନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଥରେ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ମହାନ ଜଳରାଶି ପାର କରାଇଥିଲା।

ବୋଇତ ବନ୍ଦନାର ପୂଜା, ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀପ ସହିତ ଭସାଇବାର ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ସ୍ମୃତିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ବୀର ନାବୀକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଏହି କୂଳରୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଭ୍ୟତାର ସାର ଏବଂ ଏହାର କଳା, ଏହାର ଭାଷା, ଏହାର କରୁଣା ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରୁଥିଲା। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ 

ମହିଳା ଓ ସଜ୍ଜନଗଣ ଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କହିଥିଲେଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସେତୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏକତ୍ର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଉପକୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ସେହି ଯୁଗର ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିନିମୟର ଆତ୍ମା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିର ଐତିହ୍ୟର ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବୀଜ ବହନ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି କୂଳରୁ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦୂର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏଠାରେ ବିକଶିତ କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବୋରୋବୁଦୁର ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆର ଅଙ୍କୋର ୱାଟ୍ ମନ୍ଦିରର ଚମତ୍କାର ଗଠନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳିତ ବାଲି ଯାତ୍ରା ପର୍ବ, ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏହାର କାଳଜୟୀ ସଂଯୋଗର ଏକ ଉତ୍ସବ। ବୋଇତ ବନ୍ଦନା କାହାଣୀ, କେବଳ ଅତୀତର ପ୍ରତିଫଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତୀତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କାଳଜୟୀ ମାନବ ଆତ୍ମାର ଏକ ଉତ୍ସବ। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ମହିମା କେବେବି କେବଳ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱରୁ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମାନ ଭାବରେ ଝଲସୁଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶଗତ ଅବକ୍ଷୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ବୋଇତ ବନ୍ଦନା ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପ୍ରିତି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ମାନବ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ତାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ କିପରି ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ତାହା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ, ଚିଲିକାର ଭଙ୍ଗୁର ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉଭୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା l ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, କଳାକାର ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ l

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ରିତ୍ ଋତୁରାଜ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଅବକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂହ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁକାନ୍ତି ପାଇକରାୟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସମାଜ ସେବୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ବାଣପୁର ପଂଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ, ଚିଲିକା ପଂଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବେହେରା, ବାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଟୁ ନାୟକ, ଚିଲିକା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ରିତ୍ ଋତୁରାଜ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ର ଇତିହାସ ଓ ଏହାର ବିସ୍ତାର ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ l ଶେଷରେ ବାଣପୁର ପଂଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Khawaja Asif
Khawaja Asif: କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ବିକଳ୍ପ! କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍
Bus accident
Bus Accident: ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳିଗଲା ସରକାରୀ ବସ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News:ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Bihar election
ବିହାରରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ: ୧୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮୧ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ
Baliyatra 2025
କଟକରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍‍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ