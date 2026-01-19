Dolphin census: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଡଲଫିନ୍‍ ଗଣନା, ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ

Advertisement
Dolphin Census in Chilika Lake: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଜାନୁଆରୀଠାରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଚିଲିକା ସଂଲଗ୍ନ ବାଲୁଗାଁ ଓ ସାତପଡ଼ାରେ ଚାଲିବ।

 

Dolphin Census in Chilika Lake: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଜାନୁଆରୀଠାରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଚିଲିକା ସଂଲଗ୍ନ ବାଲୁଗାଁ ଓ ସାତପଡ଼ାରେ ଚାଲିବ। ଯାହାଫଳରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବୋଟ୍‌ ଆସୋସିଏସନ୍‌କୁ ବାଲୁଗାଁ ଡ଼ିଏଫଓ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ହ୍ରଦ ନିକଟସ୍ଥ ବାଲୁଗାଁ ଏବଂ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ୩ରୁ ୫ ଜଣ ଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ୧୮ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଡଲଫିନଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ GPS, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଫୋନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ।

ଗଣନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଚିଲିକା ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି।

ଗତ ବର୍ଷ ଗଣନାରେ ୧୫୪ ଇରାବତୀ ଏବଂ ୧୯ ବୋଟଲନୋଜ୍ ଡଲଫିନ୍ ସମେତ ୧୭୩ ସଂଖ୍ୟ ରେ ଡଲଫିନ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗଣନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହ୍ରଦର ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସକୁ ସହାୟତା କରିବା।
 

