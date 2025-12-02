Advertisement
Chilika: ଚିଲିକା କୂଳରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:53 PM IST

Chilika:(ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ଚିଲିକା କୂଳରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ। ଦୁଇଟି ମୃତ ପକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଗୁଳି ସହ ଗିରଫ ଚିଲିକା ଡିଭିଜନର ଚିଲିକା ନୂଆପଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଟିମ୍। ସିଆଣ୍ଡି ବିଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଧରା ପଡିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଳକ୍ ର ମାଲୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ୍ ମୁସ୍ତାକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

ମୋଟର-ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ତା ବାଇକ ରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ରୁ ଇଗ୍ରେଟ ପ୍ରଜାତିର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ତିନୋଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ମିଳିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ 1972 ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନ ସିଲତା ନୀତିକୁ ଆପଣାଇଛି ଚିଲିକା ଡିଭିଜନ।

Priyambada Rana

