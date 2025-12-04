Chilika's fishermen: ମସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକାରେ ଦିନ ତମାମ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ଉଠିବା ସଂଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଖଇଁଗା,ଡ଼ାଙ୍ଗଳା, ଖୁରାଂଟି, କୁଣ୍ଡଳ, ଭେକ୍ଟି, ସାଆଳ ଆଦି ମାଛ ଆଉ ସେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା (ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି):- ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଶହଶହ ମତ୍ସଜୀବୀ ପରିବାର ଏବେ ନିଜର କୂଳବେଉସା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିଲିକାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ପାର୍ଦୁଭାବ, ଅନ୍ୟପଟେ ନଳଘାସ ଯୋଗୁ ଡ଼ଙ୍ଗା ଚିଲିକାକୁ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା। ଯାହା ଫଳରେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ସର୍ବପୁରାତନ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଥିବା କାଳୁପଡ଼ାଘାଟ ଜେଟି ଏବେ ଲିନ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି।
ଚିଲିକାରେ ବେଆଇନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରୀ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ପାର୍ଦୁଭାବରେ ଏବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଚିଲିକାର ମତ୍ସଜୀବୀ। ସେହିପରି ନଳଘାସ ଓ ଦଳ ଯୋଗୁ ଚିଲିକାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ମସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକାରେ ଦିନ ତମାମ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ଉଠିବା ସଂଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଖଇଁଗା,ଡ଼ାଙ୍ଗଳା, ଖୁରାଂଟି, କୁଣ୍ଡଳ, ଭେକ୍ଟି, ସାଆଳ ଆଦି ମାଛ ଆଉ ସେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି।
ଏପରିକି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତୁପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଘେରି ଉଛେଦ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଂଖେ ଭଳି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚିଲିକାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ କାଳୁପଡ଼ାଘାଟ ଜେଟିର ଉନ୍ନତୀ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଂଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ିଏ କର୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ନାଁ ଏଠାରେ ବରଫ କଳ ଅଛି, ନାଁ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ। ଯାହା ଫଳରେ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ନଳଘାସର ପରିମାଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ପାର୍ଦୁଭାବ ଯୋଗୁ ହାଃ ହତାସ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମତ୍ସଜୀବୀ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତୁପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।