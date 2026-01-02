Vigilance Raid: ଚିତାଳୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ଗିରଫ

ଚିତାଳୋ କଲେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୩୨,୦୭,୬୨୦ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧ୍ୟାପକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁର ଚିତାଳୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧ୍ୟାପକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ରାୟ । କଲେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୩୨,୦୭,୬୨୦ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୪୦, ତାରିଖ ୩୧.୧୨.୨୦୨୫, ଧାରା ୧୩ (୨) r/w ୧୩ (୧) (a) PC Act, ୨୦୧୮/୪୦୯/୧୨୦(B) IPC ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
