Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3109724
Zee OdishaOdisha Stateଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର କଏଦୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ: ଧରାପଡ଼ିଲା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତ

ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର କଏଦୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ: ଧରାପଡ଼ିଲା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତ

Odisha News: ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୌଦ୍ଵାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:55 PM IST

Trending Photos

Odisha News
Odisha News

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୌଦ୍ଵାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମଠରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଦୁଇଜଣ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ (UTP) ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ବିହାରର ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ରାଜା ସାହାନୀ। ଜେଲର କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏହି ଦୁଇଜଣ ଜେଲ୍‌ର କୋଠରୀ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

କାହିଁକି ଜେଲରେ ଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ?
ଏହି ଦୁଇଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ରାଶି:
ଏହି ଜେଲ୍‌ ବ୍ରେକ୍ ଘଟଣା ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ୱାର୍ଡର ଭଗତ ରାମ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁକାନ୍ତ ପୋଲିସ କବଜାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟତମ ଫେରାର କଏଦୀ ରାଜା ସାହାନୀର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଗିରଫ
tarique rahman
Tarique Rahman: ଭାରତ ସହ ବାଂଲାଦେଶର କେମିତି ରହିବ ସମ୍ପର୍କ... ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆସିଲା ତାରିକ ରହ
Shukra Gochar
Shukra Gochar: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଚାଲିବେ ବଡ଼ ଚାଲ୍... ଏହି ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ କରିବେ ପ୍ର
PM Narendra Modi
ଆସାମରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
cm mohan charan majhi
'ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ' ଏବଂ 'ଡାଟା ସେଣ୍ଟର'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ