ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର କଏଦୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ: ଧରାପଡ଼ିଲା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତ

Odisha News: ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୌଦ୍ଵାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୌଦ୍ଵାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମଠରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଦୁଇଜଣ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ (UTP) ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ବିହାରର ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ରାଜା ସାହାନୀ। ଜେଲର କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏହି ଦୁଇଜଣ ଜେଲ୍ର କୋଠରୀ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
କାହିଁକି ଜେଲରେ ଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ?
ଏହି ଦୁଇଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ରାଶି:
ଏହି ଜେଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଘଟଣା ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ୱାର୍ଡର ଭଗତ ରାମ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁକାନ୍ତ ପୋଲିସ କବଜାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟତମ ଫେରାର କଏଦୀ ରାଜା ସାହାନୀର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।