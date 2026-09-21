/Sujit Kumar Raul: ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ମାମଲା: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ

କଟକ: ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ରବିବାର ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗିରଫ ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ରବିବାର ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।