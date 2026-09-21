Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Sujit Kumar Raul: ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ମାମଲା: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ

Sujit Kumar Raul: ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ମାମଲା: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ

Sujit Kumar Raul: ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 21, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:28 AM IST
Sujit Kumar Raul: ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ମାମଲା: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
2
3
4
5