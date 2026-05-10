Swargadwar: ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପରିବାର ଜିଦରେ ଅଟଳ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲାମ୍ବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ମନା କଲେ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର କର୍ତୁପକ୍ଷ।ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡରେ ମୃତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା। ମୃତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବାରୁ ଶବ ଦାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭଣଜା ମଳୟ କୁମାର ସାହୁ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର ସେବା ସମିତି ନିକଟରେ କରିଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ।
ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଶଵଦାହକୁ ନେଇ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶବଦାହକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ମୃତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ବାର କମିଟି। ମୃତକ ହେଲେ ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ସାହୁ।ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୃତକଙ୍କ କାଗଜପତ୍ରର ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ବାର ବାହାରେ ରହଛି ମୃତଦେହ।