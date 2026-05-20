Odisha 12th Result: ଆଜି ଆସିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

Zee OdishaOdisha StateOdisha 12th Result: ଆଜି ଆସିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 20, 2026, 09:18 AM IST

Odisha 12th Result: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ (Vocational) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫଳାଫଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ results.odisha.gov.in ଓ results.digilocker.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ସ (SAMS) କଲେଜ ଇ-ସ୍ପେସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଳାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ  ସମେତ ସଚିବ ଏନ୍‌ ତିରୁମାଲା ନାଏକ, ସିଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି  ଦାସ, ସଚିବ ଶୁଭ୍ରାବାଳା ପରିଡ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା  ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

