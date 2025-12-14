Advertisement
ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ- CJI ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

CJI ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିତୁଥିବା ସମୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:54 PM IST

କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଯୋଦ ଦେଇଛନ୍ତି CJI ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

CJI ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିତୁଥିବା ସମୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ୍ୟ । ଏଥିରେ ୩ଟି ବସ୍ତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପକାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

