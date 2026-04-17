Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପ୍ରୋସେସନ କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ

Odisha News: ପ୍ରୋସେସନ କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ

Odisha News: ପ୍ରୋସେସନ କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ୧୫ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶଦୁରାପାଳ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। 

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:50 AM IST

Odisha News: ପ୍ରୋସେସନ କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ

Odisha News: ପ୍ରୋସେସନ କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ୧୫ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶଦୁରାପାଳ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କଣ୍ଟାଫୋଡା ଯାତ୍ରା ର ପ୍ରୋସେସନ କୁ ନେଇ ଗାଁର ଉପର ସାହି ଓ ଡମ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଉଭୟ ସାହିର ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗା, ପଥର ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି କେଶଦୁରାପାଳ ବଜାର ରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହିଥିଲା। ଭୟରେ ଲୋକେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ପହଁଞ୍ଚି ଆହତ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଛି।

 

Narmada Behera

Odisha News: ପ୍ରୋସେସନ କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ
