Odisha Crime: ଥାନା ଭିତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଲା ଗୋଇଠା ବିଧା ଆଉ ମାଡ଼। ଖୋଦ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପରିସରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:48 PM IST

ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଣା ବିବାଦ ନେଲା ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଗତ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏମିତି ବଢ଼ିଲା ଯେ କଥା ହଣାକଟା ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ପୋଲିସ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଥାନା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ’ଣ?

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Supreme Court of India
Supreme Court of India: ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
bhubaneswar news
Bhubaneswar News: ଭୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାବାଳକ ଜୀବନ
chandaka crime
Odisha Crime: ଥାନା ଭିତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ
Mobile Recharge
ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଏଣିକି ୧୩ ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏତିକି ମାସ କରିବାକୁ ହେବ ରିଚା
Gold rate today
Gold Rate Today: ଆଜି ପୁଣି ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ