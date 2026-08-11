Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା,ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ୭.୩%

Odisha News:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା,ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ୭.୩%

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରିବା ସହିତ ପୁଞ୍ଜି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 11, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:29 PM IST
Odisha News:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା,ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ୭.୩%
Image Credit: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ
2
3
4
5