Home Guards: ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଗୃହରକ୍ଷୀ (Home Guards)ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ୬୩୯ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଭତ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ୬୫୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ ସର୍ବମୋଟ୍ ୧୧ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହରକ୍ଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପିଛିଲା ଭାବେ ୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନେ ବକେୟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।