Add Zee Business As A Preferred Source
App

Home Guards: ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଗୃହରକ୍ଷୀ (Home Guards)ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ୬୩୯ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଭତ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ୬୫୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ ସର୍ବମୋଟ୍ ୧୧ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 09, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:42 PM IST
Home Guards: ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମେହେର ମୁଣ୍ଡା’କୁ କରମୁକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
cm mohan charan majhi1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
cm mohan charan majhi3 hrs ago
4
Narayan Seva Sansthan12:12 PM IST
5
Mamata Banerjee11:17 AM IST