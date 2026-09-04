CM Kisan: ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା

CM Kisan: ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ସିଏମ୍-କିଷାନ ସହାୟତା । DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୮୩୩ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ୪୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକ ପରିବାର ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ‘ସି.ଏମ୍-କିଷାନ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ନଦାତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡିବିଟି (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ୪୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସି.ଏମ୍-କିଷାନ୍ ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ସହାୟତା ରାଶି ବାବଦରେ ୮୩୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଲି, ଯାହା ଆଗାମୀ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଆମ ଅନ୍ନଦାତା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ।
'ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା'ରେ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩୧୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ 'କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି' ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତିଟି କୃଷକ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ଓ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସୁ, ଏହାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।
ସଶକ୍ତ କୃଷକ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧାର। କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ସିଏମ୍ କିଷାନର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ ୪୧ ଲକ୍ଷ+ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ₹୮୩୩ କୋଟି+ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ଦୃଢ଼… pic.twitter.com/93uJcG5dcI
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) September 4, 2026