Odisha News: କଟକରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣ୍ଟିଲେ ୮୩୮ କୋଟି ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ,ପୂଜା ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେବା ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସି-ଏମ୍ କିଷାନ ଖରିଫ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ୪୧ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୮୩୮ କୋଟି ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା , ଏଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ନାମମାତ୍ର ଓ ସହରାଞ୍ଚଳଚାଷୀ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ଡିବିଟି ସହାୟତାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସରକାର ପଠାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨ଟି କିସ୍ତିରେ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।