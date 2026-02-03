Advertisement
CM Majhi: ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ (Tariff) ହାରକୁ ୨୫% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:35 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ (Tariff) ହାରକୁ ୨୫% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ‘ଐତିହାସିକ ଅଗ୍ରଗତି’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଦବଦବା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କ'ଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କୂଟନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।"

ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

  • ଖଣିଜ ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର: ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବାରୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ (EV) ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
  • ସାମୁଦ୍ରିକ ରପ୍ତାନି: ଶୁଳ୍କ କମିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ।
  • MSME ଓ କାରିଗର: କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ (MSME) ସହ ଜଡ଼ିତ କାରିଗର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସହଜରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ମାନୁଫାକଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ (FDI) ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭାରତ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର' ହେବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।

