Odisha News: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସାମିଲ ହେବେ...

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏ-ହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସପି) ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୋଟସିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଇନ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଉପରେ 'ସମାଧାନ ସମାରୋହ' ଶୀର୍ଷକ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖାରଭେଲା ଭବନର ଅଷ୍ଟମ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ-ହି ବୈଠକରେ ଚଳିତ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସ୍ଥିତି ସମେତ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।