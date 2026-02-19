ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା, ସରକାର ରଖିଲେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏବଂ ୨୦୪୭ ବେଳକୁ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବ।
ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବିକାଶର ନକ୍ସା:
ଅର୍ଥନୀତିର କାୟାକଳ୍ପ: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଆୟ ବୃଦ୍ଧି: ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୯.୫% ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାକୁ ୫%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩,୧୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧୬.୬ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ:
ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ୯୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ୫୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାସହ ୭୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୨ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଧୁନିକ ଆଇଟିଆଇ (ITI) ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଜରିଆରେ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ:
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, 'ଲକ୍ଷ୍ମପତି ଦିଦି' ଏବଂ ସି-ମାର୍ଟ (C-Mart) ଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ଘଟଣାରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।