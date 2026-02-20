Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ାହେବ ଆଉ ୪ ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ: ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ାହେବ ଆଉ ୪ ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ: ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha new universities: ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୦Indicator୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ୪ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୦Indicator୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ୪ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ନୂତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ:

  •   ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଭିନବ ତଥା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ।
  •   ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP 2020): ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ (Multidisciplinary) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
  •   ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ।

