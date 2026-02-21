ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୪୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

Odisha investment projects: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୪ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (HLCA) ବୈଠକରେ ୧୦ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୪ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (HLCA) ବୈଠକରେ ୧୦ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ୪୪,୨୪୧.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ୮,୭୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି।
କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ନିବେଶ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଆଧୁନିକ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି (Renewable Energy) କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।
ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ନଜର:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ: "ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ନୂତନ ଯୁଗର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ନିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।"
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।