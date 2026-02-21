Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3118213
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୪୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୪୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

Odisha investment projects: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୪ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (HLCA) ବୈଠକରେ ୧୦ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:49 PM IST

Trending Photos

Odisha investment projects
Odisha investment projects

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୪ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (HLCA) ବୈଠକରେ ୧୦ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ୪୪,୨୪୧.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ୮,୭୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି।

କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ନିବେଶ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଆଧୁନିକ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି (Renewable Energy) କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।

ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ନଜର:

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ହାଇ-ଟେକ୍: ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 'ASP Semicon' ୪,୬୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଚିପ୍ ମେମୋରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସେହିପରି 'ମ୍ୟାଗନୋଭା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍' ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍       ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୧,୦୫୦ କୋଟିର ନିବେଶ କରାଯିବ।
  •   ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍: ଢେଙ୍କାନାଳରେ 'ଭାରତ ଫୋର୍ଜ ଲିମିଟେଡ୍' ୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
  •   ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ 'NCL ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍' ଏବଂ 'ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ' ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
  •   ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି (Hydro Power): ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଗ୍ରୀନକୋ ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ପମ୍ପଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ  ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ।
  •   ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା: ପୁରୀଠାରେ ଏକ 'କେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ' ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଡାଟା ସେବାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ: "ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ନୂତନ ଯୁଗର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ନିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।"
 
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha investment projects
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୪୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
Odisha electoral rolls revision
ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ: ନିଜ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ANGUL DISTRICT
ଜଙ୍ଗଲରେ ପିକନିକ୍ ମନା: ନିଆଁ ଭୟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
Lingaraj Temple
ଲଗାତାର ୧୨ ବର୍ଷ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ହେଲାନି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ‘ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା’
Shree Jagannath Temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସେନ୍ଧି: ୨୦୨୪ ଜୁନ୍‌ରୁ ଏଯାଏଁ ୧୦ ଥର ଉଡ଼ିଲାଣି ବେଆଇନ ଡ୍ରୋନ୍