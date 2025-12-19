Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3047034
Zee OdishaOdisha State

‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ୨୭,୬୫୦ କୋଟିର ୧୩ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ମୋଟ ୨୭,୬୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୧୩ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ୩୯,୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:08 PM IST

Trending Photos

‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ୨୭,୬୫୦ କୋଟିର ୧୩ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

Odisha Investors Meet: ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିପୁଳ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ₹୬୭,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ୫୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ନୀତିଗତ ସ୍ଥିରତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା।

‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ମୋଟ ୨୭,୬୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୧୩ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ୩୯,୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ନବୀକରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନର ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିବିଧ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା-ଚାଳିତ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଔଷଧ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଧାତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରିସିସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ନୂତନ ଫାର୍ମା ନୀତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

Also Read- ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ, ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନିହତ

Also Read- Gold Rate: ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ସୁନା , ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର ୮୬ ହଜାର ତଳେ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR, ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ବାଂଲାଦେଶ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Odia News
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ, ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନିହତ
Tamil Nadu voter list
SIR ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା, କଟିଲା ୯୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ
Odia News
ରେଳଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ? ବିଭାଗ କହିଲା...