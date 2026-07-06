Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ

ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:06 PM IST
ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cristiano Ronaldo: ଅବସର କେବେ ନେବି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମିଡିଆ ନୁହେଁ: ରୋନାଲ୍ଡୋ
Cristiano Ronaldo1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
India vs England 3rd T20I3 hrs ago
5
heavy rain in odisha3 hrs ago