୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଏବଂ ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2903603
Zee OdishaOdisha State

୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଏବଂ ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲୋଇସିଂହା, ସୋହେଲା, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର, ଗଁଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟଣା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶୀପୁର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:59 PM IST

Trending Photos

୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଏବଂ ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକା, ଛତ୍ରପୁର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପୋଲସରା ହେଲା ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ।

ସେହିପରି ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲୋଇସିଂହା, ସୋହେଲା, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର, ଗଁଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟଣା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶୀପୁର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ।

Also Read- Holiday: ଖୁସି ଖବର ! ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jio Recharge Plan: ମାତ୍ର ୭୭ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ପାଇବେ ଦିନକୁ 5GB ଡାଟା ସହ ଏହି ସୁବିଧା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଏବଂ ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Pavitra Rishta Actress Death
Pavitra Rishta Actress Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା, ପପୁଲାର ଟିଭି ସିରିଏଲ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା'ର
budh gochar
Budh Gochar: ୩୯୭ ଦିନ ପରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ବୁଧ ଚଳନ...୩ ରାଶି ହେବେ ବେଶି ଭାଗ୍ୟବାନ
EPFO 3.0
EPFO 3.0: ୮କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ଇପିଏଫଓ 3.0 ଦେବ ଏହି ୫ଟି ସୁବିଧା, ଜାଣିରଖନ୍ତ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଉଦଳାରେ ଲଜ୍ଜା, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼
;