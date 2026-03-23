ମାଓବାଦୀ, ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏବେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପାଲଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ବର୍ଷରେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସର ନେଲାଣି ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ । ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା କମୁଛି, ହେଲେ କଟକରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୦୨୪ରେ କଟକରେ ୨୧ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୨୪ରେ ପହଁଚିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ରେ କମ୍ ରହିଛି । ୨୦୨୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪୩ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କମି ୩୩ରେ ରହିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ ୬୮୩୮ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ୫୯୪୨ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ରେ ନିଖୋଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୮୨୦୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା । କେବଳ ୬୦୩୬ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଥିବା ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ-କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ୯୬ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୩୨ ହଜାର ୬୮୭ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ମସିହାର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧର ତଥ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୭୩୭୮ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ୭୩୮୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଛି । ୧୧୮୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ୫୪୧୯ ଅଣ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୪୩୬୧ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ୨୯୯୪ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ଡିଜିଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବିଧାୟକ ତେଣୁ ସହଜ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି । ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ନେଇ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏବେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପାଲଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ବର୍ଷରେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସର ନେଲାଣି ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ । ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୧୦ ବର୍ଷରେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ୩ ହଜାର ୧୫୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଧୂମହୀନ ତମାଖୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
