ମାଓବାଦୀ, ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3150941
Zee OdishaOdisha Stateମାଓବାଦୀ, ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 03:14 PM IST

Trending Photos

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା କମୁଛି, ହେଲେ କଟକରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୦୨୪ରେ କଟକରେ ୨୧ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୨୪ରେ ପହଁଚିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ରେ କମ୍ ରହିଛି । ୨୦୨୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪୩ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କମି ୩୩ରେ ରହିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ ୬୮୩୮ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ୫୯୪୨ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ରେ ନିଖୋଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୮୨୦୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା । କେବଳ ୬୦୩୬ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଥିବା ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ-କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ୯୬ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୩୨ ହଜାର ୬୮୭ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ମସିହାର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧର ତଥ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୭୩୭୮ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ୭୩୮୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଛି । ୧୧୮୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ୫୪୧୯ ଅଣ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୪୩୬୧ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ୨୯୯୪ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

ଡିଜିଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବିଧାୟକ ତେଣୁ ସହଜ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି । ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ନେଇ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏବେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ ପାଲଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ବର୍ଷରେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍‌ସର ନେଲାଣି ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ । ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୧୦ ବର୍ଷରେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ୩ ହଜାର ୧୫୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଧୂମହୀନ ତମାଖୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Also Read- ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ: 'ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ'

Also Read- କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ଭଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha assembly
ମାଓବାଦୀ, ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
plane crash
Plane Crash: ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ...
PM Narendra Modi
ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ: 'ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ'
Odisha news
Odisha News: ନିଲାମ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ୩୪ ଖଣି
Raghav Chadha
ଆପ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ି BJPରେ ମିଶିବେ ରାଘବ ଚଢା!, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆପ୍ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ...