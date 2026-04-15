Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3179833
Zee OdishaOdisha State‘ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

‘ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଣୀତ ଐତିହାସିକ  ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ’ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗୀଦାରିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:23 PM IST

Trending Photos

‘ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ‘ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଣୀତ ଐତିହାସିକ  ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ’ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗୀଦାରିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ମା'ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ନାରୀଶକ୍ତି ଆଜି କେବଳ ବିକାଶର ହିତାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ସାରଥି। ‘ମହିଳା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ’ (Women-led Development) ଆଜି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ, ନାରୀଶକ୍ତିର ଅପାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା।

Also Read- Heat wave: ମେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ପରେ ବଢିଲା ତାତି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Crime News: ୮ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ଫେକ୍‌ ନୋଟ୍ ଜବତ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odia News
Crime News: ୮ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ଫେକ୍‌ ନୋଟ୍ ଜବତ
MV Jag Bikram
MV Jag Bikram: ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ
Odisha news
ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଠକିଲେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଗାଡି଼ ଅଟକ
ED Raid
AAP ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ