ଆଜିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ୫ ଦିନିଆ UAE ଗସ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠୁ ୫ ଦିନିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAE ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ବୃହତ୍ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିବେ ।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ x ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୟୁଏଇର ନିବେଶକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ନେତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅପାର ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଚାର ରଣନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନବସୃଜନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟ ଗତି ପାଉଛି।
Odisha rises. The world takes notice.
From September 9–11, Hon’ble Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi will lead a high-level delegation to Abu Dhabi and Dubai, engaging with UAE investors and global industry leaders to showcase Odisha’s strengths, ambition and immense…
— CMO Odisha (@CMO_Odisha) September 7, 2026