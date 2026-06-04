Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237716
Zee OdishaOdisha Stateବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସରେ ସ୍ଥିର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ଦେଇ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦିତ ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ୮,୩୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:32 PM IST

Trending Photos

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ପୁରୀ: ତାଜ ରିସୋର୍ଟରେ ୧୧ ଟି ଦେଶ ସମୂହକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧକତା, ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜିଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମାବେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ବୈଠକର ବିଷୟବସ୍ତୁ, "ସ୍ଥାୟୀତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ", ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ, ​​ଜୀବିକା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜରୁରୀ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଅବକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ "ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମଡେଲ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।  ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଶ-ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ (CRRR) ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ୮,୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ ୧୧୧ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ରାସ୍ତା, ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର (BCPPER) ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାମନା କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୬୦୦ କି.ମି କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ ରହିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୁରୀକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୧ଟି ଦେଶ ସହ ଭାରତର ୧୦ ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବାର କୌଶଳ ୧୧ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବା, ଧନ ଜୀବନ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି। ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାହାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଅନୁମାନକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜମି ତଳେ installation underground facilities ପାଇଁ ୧୧୦୦୦ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ହିଟ ୱେଭ ସେଣ୍ଟର ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ୪.୫ କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଏହି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ 

ଏହି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୧ ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ଓ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କୌଣସି ପରିସୀମା ନ ଥାଏ ତେଣୁ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳର ଉପଯୋଗିତା ଦ୍ବାରା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିଲା

Also Read- Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cm mohan charan majhi
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
aamir khan
Aamir Khan Third Marriage: ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ଆମିର ଖାନ, ୫ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହେବ
Odia News
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିଲା
airlines news
Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...