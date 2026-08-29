Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ୧୦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

'ଦାଦା ବଟି' ଓ ଜୋର୍-ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଟ୍‌ଲାଇଟ୍

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 29, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:57 PM IST
ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ୧୦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Image Credit: ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସହ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ &#039;ଡାର୍କ ୱେବ୍&#039; ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ୧୦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5