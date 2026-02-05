‘ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍’ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର: ପ୍ରାକ୍-ବଜେଟ୍ ବୈଠକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

People’s Budget 2026-27: ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ କେବଳ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ହେବନି, ବରଂ ଏହା ହେବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍-ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ କେବଳ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ହେବନି, ବରଂ ଏହା ହେବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍-ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଏକ ‘ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍’ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳାଯିବ।
ସଚିବାଳୟରୁ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବଜେଟ୍
ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ବୋଲି ମାନୁ। ପୂର୍ବଭଳି ବଜେଟ୍ କେବଳ ସଚିବାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି।" ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅନେକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯେମିତି କି ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା’, ‘ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ’ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏକାଠି ହେଲେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହି ପରାମର୍ଶ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ସଚିବ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି, ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଏନଜିଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ବଜେଟ୍ରେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷୁଛି ମତାମତ
କେବଳ ଏହି ବୈଠକ ନୁହେଁ, ବରଂ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଇ-ମେଲ୍, ହ୍ୱାଟସଅପ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସବୁ ମତାମତକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ବଜେଟ୍ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ।
ମହିଳା ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।