Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୭୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News:କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଓ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ଓ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ସମାରୋହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ , ଜୟ ମାଆ ତାରିଣୀ କହି ନିଜର ଅଭିଭାଷାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
Trending Photos
Odisha News:କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଓ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ଓ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ସମାରୋହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ , ଜୟ ମାଆ ତାରିଣୀ କହି ନିଜର ଅଭିଭାଷାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ମକର ପର୍ବ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉପହାର । ରିମୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୭୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୫ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ୧୯୩ କୋଟି ୫୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୩୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ (Brunch of books) କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବହିର ଭଦ୍ଘାଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏକାଧିକ ମହିଳା ,(shg group) ଏସଏସ୍-ଜି-ଗ୍ରୃପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ପତି ଦିଦି ହେବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମକର ପର୍ବ ଆମ ସମସ୍ତ ଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ମକର ମହାନ୍ତ ଙ୍କ ଟୁସୁ ପର୍ବ ରେ ଗୀତ ଗାଇ ପଠା ଖାଇ ଖୁସିର ମାନନ୍ତି ,ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ମକର ପିଠା ପହଞ୍ଚି ଥିବ। ଏ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି କର୍ମ ମାଟି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି , ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଚି , କିଏ ମୋତେ ମକର ରେ ପିଠା ଦେବ , ଆପଣ ମାନେ ରେଡି ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବେଳେ କାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ । ମକର ରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ର ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସିଛି । ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମୁଁ ଏ-ବର୍ଷ ୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଛି ମକର ଭେଟି । ଆଗରୁ ଏତେ ଆସୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳର ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ କି ? ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ? ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖାଦାନ ରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେହି ଅନୁଯାତ ରେ ମିଳିନାହିଁ । (Dmf) ଡିଏମଏଫ୍ , (ombadcy)ରୁ ଯେତେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ସେତେ ବେଳେ ହିସାବ ଦେଉ ନ ଥିଲେ । ଏବେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେ ପାଇସା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେରେ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । (Dmf) , (ombadcy), (campa funds) ରେ ଯେତିକି ଦେଇଛୁ ସେତିକି ପାଇ ନାହୁଁ ,ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଇସମ୍ୟ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା।
ଏଠି ଆଜି ମାଆ ମାନେ ପୁରସ୍କାର କିଛି ନେଇ ଗଲେ ବା କିଛି ଲୋନ ନେଇ ଗଲେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ୧ କୋଟି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଲୋନ ନେଲେ ସବସିଡି ୫୫ ଲକ୍ଷ ପାଇବେ ।ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ଚାହିଁ ଥିଲି କେମିତି ଏହାର ଉନ୍ନତି ହେବ ତେଣୁ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ସ୍କୁଲ କରିବା ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଏବେ ତାହା ହେଉଛି ।