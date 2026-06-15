Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା-୨୦୨୬’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ରେଳ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଭିମାନର ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 15, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:46 PM IST
‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା-୨୦୨୬’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା-୨୦୨୬’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
cm mohan charan majhi1 min ago
2
patnagarh4 min ago
3
Top 10 news28 min ago
4
Kendrapara1 hr ago
5
weather report1 hr ago