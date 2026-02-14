'ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ' ଏବଂ 'ଡାଟା ସେଣ୍ଟର'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। କେବଳ ଖଣି କିମ୍ବା ଇସ୍ପାତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଆଇଟି ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପର ବିବିଧକରଣ କରି ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ।
କେନ୍ଦୁଝର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ' ଏବଂ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ 'ଡାଟା ସେଣ୍ଟର'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆପାରେଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଭାଇଭଉଣୀ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେହିପରି, ଏହି ନୂତନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆମର ଡିଜିଟାଲ୍ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାକ-ଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। କେବଳ ଖଣି କିମ୍ବା ଇସ୍ପାତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଆଇଟି ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପର ବିବିଧକରଣ କରି ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। "ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା" - ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଶିଳ୍ପ-ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ପରିକଳ୍ପନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ସହ 'ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର' ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ।
କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ଏକ 'ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର' ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ 'ପାୱାର ହାଉସ୍' କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ, ବଳଭଦ୍ରପୁରଠାରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ, ୧୨୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା । କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପୋଷାକ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବ । ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ୧୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ରିକଭରି ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ବ୍ୟାକ-ଅପ ସିଷ୍ଟମ' କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
"ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ଯେକଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ଯେକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ହେବ ମାନନୀୟ ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ବିକଶିତ ଭାରତ। "ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
