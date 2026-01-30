ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶହୀଦ ଦିବସରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଶହୀଦମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ସହ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରତି ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପୁଙ୍କ ଅହିଂସା ଓ ମାନବିକତାର ଦର୍ଶନ ଆମ ଶାସନ ଏବଂ ସମାଜ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ। ଶହୀଦମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା।
Also Read- ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍
Also Read- ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ? ରେଳବାଇ ଏବଂ ଡାକ ବିଭାଗରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି