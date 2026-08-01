Odisha Floods: ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ SRC ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ହୀରାକୁଦରେ ଯେତିକି ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତିକି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ୩ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୭୦୭ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ୩ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୭୦୭ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ । ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳସ୍ତର ୬୨୫.୪୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ।
ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ । ଏବେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ୧୨-୧୪ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ । ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଳି ଜଳସ୍ତର ସାଢ଼େ ୫ ଲକ୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୮ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହୋଇନି, ତେଣୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ କମିଛି । IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।