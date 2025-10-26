Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2976562
Zee OdishaOdisha State

ମୁମ୍ବାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏବଂ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:51 PM IST

Trending Photos

ମୁମ୍ବାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ନେସ୍କୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ (ଆଇଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୨୦୨୫) ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସର୍ବବୃହତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମାବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ। "ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା, ଏକ ମହାସାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ, ଆଇଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୨୦୨୫ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ।

ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏବଂ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୧ଟି ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।”

ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ

Add Zee News as a Preferred Source

ଇଣ୍ଡିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ରେ ୧,୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ୮୫ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଭାରତ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ, ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ

ଇଣ୍ଡିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଶ, ବିଶ୍ୱର ସାମୁଦ୍ରିକ ନେତା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମନୋନୀତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିଇଓମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ସିଇଓ ଫୋରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିବେଶ ମାର୍ଗ

ଆଇଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୨୦୨୫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ, ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ( ଏମଓୟୁ ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଇନ-ଅପ୍

ଏଥିରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଇଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୨୦୨୫ ରେ ୧୨ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ (ଜିଏମଆଇଏସ୍ ୨୦୨୫), କ୍ଵାର୍ଡ ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ସମ୍ମିଳନୀ, ସାଗରମନ୍ଥନ - ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଓସେନ୍ସ ଡାଏଲଗ୍, ସିଇଓ ସମ୍ମିଳନୀ, ୟୁଏନଇଏସସିଏପି ଏସିଆ-ପାସିଫିକ୍ ଡାଏଲଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନରୱେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ୍ ସମେତ ୪ଟି ଦେଶ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ସମେତ ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Also Read- ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା IIC ଶିବ ପ୍ରସାଦ

Also Read- Red Warning: ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା IIC ଶିବ ପ୍ରସାଦ
top 10 news today
Top 10 News: କୋରାପୁଟ କଫିର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ପାଇଲେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର
Odia News
‘ବାତ୍ୟା’ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ୮ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍‌ ଜୋନ୍‌ରେ
Odia News
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୭୦ ଯାତ୍ରୀ