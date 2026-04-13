Mohan Charan Majhi: ୧୫୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡବିଲ୍ ବାଇପାସ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମିଳିବ ଅନେକ ସୁବିଧା

Mohan Charan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡା, ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୯୮ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ-ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଠ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡବିଲ୍-ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
Mohan Charan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ବିଲ୍ ବାଇପାସ୍-କମ୍-ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖଣି ସହରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୮.୩୨୬ କିମି ଲମ୍ବ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧,୫୮୧.୨୧ କୋଟି, ବଡବିଲ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରି ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ, ବିଶେଷକରି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହେଉଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ।
ବଡ଼ବିଲର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ୨୯.୪୧ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୨୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୨୬.୪୩ କୋଟି ବିନିଯୋଗ ସହିତ ୫୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବାଇପାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୪୦,୦୦୦ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର୍ ୟୁନିଟ୍ (PCU) ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାର ପ୍ରାୟ ୧୫,୩୭୫ PCU ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ରହିଛି: ଭଦ୍ରା ସାହିରୁ ସେରେଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩.୭ କିଲୋମିଟର, ସେରେଣ୍ଡାରୁ ବଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬.୩ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସେରେଣ୍ଡାରୁ ନାଲଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮.୩ କିଲୋମିଟର।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରିଂ ରୋଡ୍ କେବଳ ସହରକୁ ଭିଡ଼ କମ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡା, ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୯୮ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ-ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଠ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡବିଲ୍-ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାମୱେରୀ-ପଲାସା-ଗୁରୁଡା-କୋଇଡା ରାସ୍ତା ( ପାଖାପାଖି ୧୦ କିଲୋମିଟର), ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଆକାଟି-ଡୁବୁନା-କାଲିମାଟି ରାସ୍ତା (ପ୍ରାୟ ୭.୫କିଲୋମିଟର), ଏବଂ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଳାସପାଙ୍ଗା-ବାମୱେରୀ କିଡକୋ ରାସ୍ତା (ପ୍ରାୟ ୫.୫ କିଲୋମିଟର) ର ଉନ୍ନତିକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବଡବିଲ୍ ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୯.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୀଡା ସୁବିଧା ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବାରବିଲ ଆଇଟିଆଇ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିକଟରେ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ପାର୍କର ଉନ୍ନତି, ଏକ ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏକ ଟାଉନ ହଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବିକାଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର "ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା" ଗଠନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ସେତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ସାନ ଘାଗରାରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ ପୋଷାକ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ୧ ହଜାର ୬୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ-ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
