Subarnapur: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଇଁ ବିକାଶର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Subarnapur: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଅସଲ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି କହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ: ୧୨୬ କୋଟିର ସୁଧ-ମୁକ୍ତ ଋଣ
ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ୧୮୪୮ଟି SHG ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୧୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ-ମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ଭଉଣୀମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ଚେହେରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।"
ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ହେବ ବିକାଶ
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖଲିଆପାଲି ସ୍ଥିତ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୀଠର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
୬୩୩ କୋଟିର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ: ବଦଳିବ ଜିଲ୍ଲା
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ ୬୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରହିଛି:
୨୭୬ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ
ନୂଆ ଘୋଷଣା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୨୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୫୮ଟି ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ଟି ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ୧୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଜଗଦଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ନୃପରାଜ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।