CM Visit Gujurat: ଆଜିଠୁ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 05, 2026, 08:10 AM IST

CM Visit Gujurat: ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ତିନିଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ସଫଳ ରୋଡ୍ ସୋ ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଅଭିଯାନକୁ ସେ ଗୁଜରାଟରେ ବିସ୍ତାର କରି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ୫ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟର ୪ଟି ସହରରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓ ବେଶକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ।

ମେ ୫ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ବଡ ନିବେଶକ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ଏଥି ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ସହ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ବୈଠକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ଵିତ କରିବା ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (ଏମଓୟୁ) ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବ। ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଲେଟର୍‌ ମଧ୍ଯ ଆସିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ବୟନ ଓ ପୋଷାକ, ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ମେଟାଲ୍ସ ଓ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ ଓ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ପରି ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ଭାବ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

ଓଡ଼ିଶାର ପୋର୍ଟ-ଲେଡ୍ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧ ଦଳ ମେ ୬ରେ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯାହା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ବନ୍ଦର ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପରେ ସମ୍ଭାବନାର ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ମେ ୭ରେ ଭଦୋଦରାରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ଭାବେ କେଭାଡିଆ ମଧ୍ଯ ଗସ୍ତ କରାଯିବ। ଯାହା ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୂତ କରିବ।

ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୃଢ଼ ଭିଭିଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।

