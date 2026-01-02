ପୁରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ସ୍କୁଟିରେ ଜେଜେବାପା ସହ ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳେ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସ୍କୁଟିକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଘୋଷାଡି ନେବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ତିନିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ମୃତ ନାବାଳକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରେୟାନ୍ସ ଦେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ନାବାଳକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ୍ ଛକରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପରିବାର ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଘଣଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି । ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ସ୍କୁଟିରେ ଜେଜେବାପା ସହ ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସହ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
