Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘Yes, We Can’ ମନୋଭାବ ନେଇ ଜନଜାତିଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ପାଇଁ ରାଜନୀତି କେବଳ କ୍ଷମତା ଭୋଗର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟର ଆଦର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:53 PM IST
‘Yes, We Can’ ମନୋଭାବ ନେଇ ଜନଜାତିଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
72nd National Film Award: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; ‘ଲହରୀ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ
72nd national film awards1 hr ago
2
Sonam Wangchuk3 hrs ago
3
Ayushman Bharat card3 hrs ago
4
Abhishek Banerjee9:36 AM IST
5
COVID-19 India 20268:54 AM IST