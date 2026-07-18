‘Yes, We Can’ ମନୋଭାବ ନେଇ ଜନଜାତିଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ୨୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ପାଇଁ ରାଜନୀତି କେବଳ କ୍ଷମତା ଭୋଗର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟର ଆଦର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ସେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗାଁ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ସହ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। "Yes, We Can" ମନୋଭାବ ସହ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବର୍ଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିକାଶର ମୂଳଧାରାରୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନମାନର ଉନ୍ନତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ବିକାଶ ଭି, ବିରାସତ ଭି' ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବିକାଶ ଓ ଐତିହ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ସହ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, ପ୍ରି-ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ, ଧର୍ତୀ ଆବା ଜନଭାଗିଦାରୀ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପିଏମ୍ ଜନମନ୍ ଯୋଜନା ଜନଜାତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୭୫(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ୧୮,୩୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅର୍ଥ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀଣ ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାତି ସମାଜର ବିକାଶ ସହ ସେମାନଙ୍କ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ, ପରିଷଦରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ଏକ ଉତ୍ତମ ମଡେଲ ଏବଂ ଭିଜନ-୨୦୩୬ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।