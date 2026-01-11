Odisha News: ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ

ଏଠାରେ ଏବେବି ରହିଛି ଅନେକ ଛୋଟ, ବଡ଼ ଚା'ଗଛ । ଏସବୁ ଦେଖି, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଭଳି ହୋଇ ପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚା-ବୋର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟ। ୧୯୮୨ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇପିକଲ୍ ଓ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ତରମାକାନ୍ତରେ ୮୯୬.୫୨ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ ଚା' ବଗିଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପୁଣି ମହକିବ ତରମାକାନ୍ତ ଚା'। ଦିନ ଥିଲା ତରମାକାନ୍ତ ଚା ବଗିଚା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନାଁ କରିଥିଲା। ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଜି କୋଲକାତା ଟି-ବୋର୍ଡ଼ର ୨ଜଣ ସଦସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଚା ବଚିଚାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ବାଂଶପାଳରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ।
ଭି.ଓ. ୧-କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଅଡ଼ାଳ ଗାଁ। ଏଠାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୋଲକାତା T-Boardର ୨ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ, T-Boardର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ତରମାକାନ୍ତ ଚା ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚା ବଗିଚା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଟି-ବୋର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟ। ଏଠାରେ ଏବେବି ରହିଛି ଅନେକ ଛୋଟ, ବଡ଼ ଚା'ଗଛ । ଏସବୁ ଦେଖି, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଭଳି ହୋଇ ପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚା-ବୋର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟ। ୧୯୮୨ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇପିକଲ୍ ଓ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ତରମାକାନ୍ତରେ ୮୯୬.୫୨ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ ଚା' ବଗିଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଚା',ବିଦେଶକୁ ରତ୍ପାନୀ ହେଉଥିଲା। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଏହି ଚା'ବଗିଚାର ବ୍ୟବସାୟ ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ହେଲେ, ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ସ୍ବପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ, ଲୋକେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।