Train Accident: ଟ୍ରେନ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, Helpline ଜାରି

ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ SECR ପକ୍ଷରୁ ହେଲପ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଳାସପୁର ପାଇଁ ୭୭୭୭୮୫୭୩୩୫/୭୮୬୯୯୫୩୩୩୦, ଚମ୍ପା ପାଇଁ ୮୦୮୫୯୫୬୫୨୮, ରାଇଗଡ଼ ପାଇଁ ୯୭୫୨୪୮୫୬୦୦, ପେଣ୍ଡ୍ରାରୋଡ୍ ପାଇଁ ୮୨୯୪୭୩୦୧୬୨ ଏବଂ କୋର୍‌ବା ପାଇଁ ୭୮୬୯୯୫୩୩୩୦ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:02 PM IST

Bilashpur Train Accident: ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ, ଅସମୟରେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ SECR ପକ୍ଷରୁ ହେଲପ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଳାସପୁର ପାଇଁ ୭୭୭୭୮୫୭୩୩୫/୭୮୬୯୯୫୩୩୩୦, ଚମ୍ପା ପାଇଁ ୮୦୮୫୯୫୬୫୨୮, ରାଇଗଡ଼ ପାଇଁ ୯୭୫୨୪୮୫୬୦୦, ପେଣ୍ଡ୍ରାରୋଡ୍ ପାଇଁ ୮୨୯୪୭୩୦୧୬୨ ଏବଂ କୋର୍‌ବା ପାଇଁ ୭୮୬୯୯୫୩୩୩୦ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରରେ ହାଓଡ଼ା ରୁଟ୍‌ରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନର ବଗି ଅନ୍ୟ ଏକ ବଗି ଉପରେ ଚଢିଯାଇଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରର ଲାଲଖାଦାନ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କୋଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଯାଉଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏକ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

