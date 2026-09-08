Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM Mohan Majhi: ଆବୁଧାବିରେ ମୋହନ ମାଝୀ, UAEରେ ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ

ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଏଇରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:24 PM IST
CM Mohan Majhi: ଆବୁଧାବିରେ ମୋହନ ମାଝୀ, UAEରେ ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ
Image Credit: Image Source: Original

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5