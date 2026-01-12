ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:37 PM IST

କୋରାପୁଟ:(ନୀରଜ ଶତପଥୀ) ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲମତାପୁଟ ଠାରେ ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦଘାଟନ ଅବସରେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ମାଛ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆତ୍ୟାଧୁନିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। 

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଗେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ exit ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଦୁଇଟି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, ଅଫିସ ଚେମ୍ବର, ମିଶନ ଶକ୍ତି କେଫେ ତଥା ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଓ conductorଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଷ୍ଟଲ, ଗାଡି ଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, EV charging station ସମେତ ବହୁବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ideal parking ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହ ୧୧ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୧୭ ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଆଭାସି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ସତ୍ୟୱାନ ମହାଜନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଭାସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସିସି ଟିଭି ଲାଗିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। 

