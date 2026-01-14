Odisha News: ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha News: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ପାଟଣା ରାଜନଗରର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶୈବ୍ୟା କାବେରୀ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ।
Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମ୍ ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ପାଟଣା ରାଜନଗରର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶୈବ୍ୟା କାବେରୀ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେପଟେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଓ ମକର ଚୌରାଶି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହାସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ମକର ଚୌରାଶି ବେଶରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି କରାଯାଇ ନୂଆ ଲୁଗା, ତୁଳ ମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତୀ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପପରେ, ନଡିଆ, ଘିଅ, ମିଠା, ଦୁଧ,ସର, ଖୁଆ ଓ ଚାଉଳକୁ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ପର ଠାରୁ ମକର ନୀତି ପାଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଲାମଚଣ୍ତୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଥିବା ମକର ତାଡକୁ ଭୋଗମଣ୍ତପରୁ ଆଣି ସେବାୟତମାନେ ସେଥିରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହାସହିତ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କୁ ଚୌରାଶି ବେଶ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମକର ଚାଉଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୧୨ ମାସରେ ୧୩ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ବୋଲି ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମାଗମ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବେଶ୍ ଉତକଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଭୋଗ ରୂପେ ଅର୍ପଣ ତରାଯାଏ।