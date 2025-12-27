Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ, ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ପଳାସପଙ୍ଗା ଲ୍ୟାମ୍ପ ରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ପଳାସପଙ୍ଗା ଲ୍ୟାମ୍ପ ରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁ ଆସି ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇସୁଆଁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେ ସଡ଼କପଥରେ ସେଠାରୁ ଆସି ପଳାଶପଙ୍ଗା ରେ ପହଞ୍ଚି ଏବର୍ଷର ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କିଭଳି ପାଇବେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ।
ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଆଜି ଓଡିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍ ?
ALSO READ: ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଦରମା!
କିଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ କଟନି ଛଟନି ହେବ ନାହିଁ ସେନେଇ କହିବା ସହ ଧାନକିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଲାଲ ଏବଂ ଧାନ କିଣା ରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଧାନ ଚାଷ ସହ ଚାଷୀ ମାନେ ପନିପରିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ,ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଚାଷୀ, ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷ ଛାଡିବା ସହ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା । ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାରଣରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନଚାଷ କରିବା ସହ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ