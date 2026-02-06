ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିବ ଦେଶର ଶକ୍ତି: ପୁରୀ BMS ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

CM Majhi: ଶ୍ରମିକମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଚକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶର ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ସାରଥୀ। ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ (BMS)ର ୨୧ ତମ ତ୍ରିବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରମିକମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଚକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶର ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ସାରଥୀ। ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ (BMS)ର ୨୧ ତମ ତ୍ରିବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରମ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ସେବକ" – ଏହି ଭାବନା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।
ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହ ବଦଳନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂର। ଏହି ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାକିରି ଲୋପ ପାଉଥିବାରୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କୌଶଳ ବା 'ରି-ସ୍କିଲିଂ' (Re-skilling) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଓ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା
ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି:
ଲକ୍ଷ୍ୟ: ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା @୨୦୩୬
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ରହିବ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ BMS ସଭାପତି ହିରନମୟୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଶ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।