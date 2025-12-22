Advertisement
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 03:31 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିପୁଳ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୬୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ୫୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ନୀତିଗତ ସ୍ଥିରତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା।

‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ମୋଟ ୨୭,୬୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୧୩ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ୩୯,୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ନବୀକରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନର ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିବିଧ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା-ଚାଳିତ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଔଷଧ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଧାତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରିସିସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ନୂତନ ଫାର୍ମା ନୀତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

